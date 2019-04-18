Сон Хын Мин – после игры с «Манчестер Сити»: Это было настоящее безумие Команда Маурисио Почеттино встретятся в полуфинале с «Аяксом».

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился эмоциями после ответного матча с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:4).

Отметим, что игрок забил единственный гол в первом поединке, а также оформил дубль в сегодняшней встрече, что позволило «шпорам» пройти дальше.

«Никогда не видел ничего подобного. Это было настоящее безумие. Мы гордимся нашей командой, потому что боролись до последней секунды.

Знаете, иногда VAR просто раздражает, но сегодня я хочу сказать спасибо», – сказал форвард в эфире «BT Sport».