Хосеп Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: Это жестоко Лондонскому клубу предстоит встретится с «Аяксом», который ранее выбил туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов.

Напомним, в первом поединке против «Тоттенхэма» подопечные Гвардиолы проиграли со счетом 0:1, а сегодня одержали победу (4:3), но этого не хватило для выхода в следующую стадию турнира из-за правила гостевого гола.

«Это жестоко, но мы должны принять сегодняшний результат и двигаться дальше.

Во втором тайме мы создали достаточно моментов, забили нужный гол. К сожалению, это была ужасная концовка. Поздравляю «Тоттенхэм». Удачи в полуфинале», – сказал испанец в эфире BT Sport.