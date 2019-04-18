Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще В полуфинале англичане сыграют с «Барселоной».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Порту» (4:1) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Знали, что они не смогут играть весь матч с тем же напором, который они демонстрировали в первые 30 минут, поэтому и использовали Бобби и Хендерсона во втором тайме.

У нас были моменты, не так много, но мы ими воспользовались. Нам нужен был Алиссон и его сейвы. Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще контролировать игру», – заявил немецкий специалист пресс-службе УЕФА.