Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще - Советский спорт
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18 апреля 2019 01:13ФутболГичунцев Артур

Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще

В полуфинале англичане сыграют с «Барселоной».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Порту» (4:1) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Знали, что они не смогут играть весь матч с тем же напором, который они демонстрировали в первые 30 минут, поэтому и использовали Бобби и Хендерсона во втором тайме.

У нас были моменты, не так много, но мы ими воспользовались. Нам нужен был Алиссон и его сейвы. Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще контролировать игру», – заявил немецкий специалист пресс-службе УЕФА.

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