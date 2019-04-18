Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Порту» (4:1) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Знали, что они не смогут играть весь матч с тем же напором, который они демонстрировали в первые 30 минут, поэтому и использовали Бобби и Хендерсона во втором тайме.
У нас были моменты, не так много, но мы ими воспользовались. Нам нужен был Алиссон и его сейвы. Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще контролировать игру», – заявил немецкий специалист пресс-службе УЕФА.
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз. Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финнаВроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове. Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионовЛионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду. «Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в судеПосле сегодняшних показаний потерпевшего шансы Кокорина и Мамаева отделаться символическим наказанием уменьшаются Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. 7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел КиевБывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие. Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. «Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым«Спартаку» не привыкать терпеть всяческие неприятности от своих воспитанников, или просто бывших игроков. Это уже тянет на традицию. Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Евгений Ловчев: «Аякс» принадлежит аяксидам, а «Спартак» спартаковцам – нетНаш обозреватель объясняет успех голландского клуба хорошей работой скаутской службы, сильной академией и воспитанием правильного духа. «Спартак» все это давно утратил. Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира?О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли. Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса. Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. «Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольныПосле третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении. А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта? Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.