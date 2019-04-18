Гулиев вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев приступил к тренировкам с основным составом команды, сообщает клубная пресс-служба.
На прошлой неделе 22-летний игрок был отстранен от основы, переведен в дубль и оштрафован после того, как сломал нос гражданину США в ходе дорожного конфликта.
10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего Майкла Коу. После этого полузащитник «Спартака» набросился на американца и в результате нанесенных ударов сломал ему нос.
Накануне стало известно, что стороны конфликта в присутствии адвокатов подписали соглашение. До этого в качестве компенсации игрок «Спартака» выплатил Коулу 155 тысяч рублей.
Напомним, Гулиев вернулся в «Спартак» из «Ростова» в январе этого года. В пяти матчах за красно-белых на его счету три желтые карточки.
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