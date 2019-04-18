Аяз Гулиев: Вспыльчивость подвела меня уже и в быту. Называется, сделал, потом подумал Полузащитник «Спартака» поставил точку в конфликте с американцем Майклом Коу.

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев высказался об инциденте с нападением на гражданина США Майкла Коу.

«Да, точку в этой истории мы поставили, – сказал 22-летний Гулиев в интервью клубной пресс-службе. – После того случая мы с Майклом практически каждый день на связи. Обо всем поговорили. Все подробности нет смысла рассказывать.

На самом деле очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним самим я извинился и не один раз. Правда, очень стыдно. Я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня уже и в быту. Раньше это было только на поле. Называется, сделал, потом подумал. Потом сидел и не понимал, как можно было так сделать. До сих пор хожу не могу понять, как так можно было, поэтому еще раз говорю, что на самом деле очень стыдно.

Этот поступок навсегда останется со мной и будет мне уроком. Уже не первый день мне говорят, что со сдержанностью у меня не все хорошо. Я признаю это, никогда не отрицал. Пытаюсь с этим бороться. Думаю, теперь у меня получится сдерживаться и не повторять ситуации, которые могут так повлиять на общественность, меня самого, мою семью и всех, кто рядом».

Напомним, 10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего Майкла Коу. После этого полузащитник «Спартака» набросился на американца и в результате нанесенных ударов сломал ему нос.

В среду стало известно, что стороны конфликта в присутствии адвокатов подписали соглашение. До этого в качестве компенсации игрок «Спартака» выплатил Коулу 155 тысяч рублей.

На прошлой неделе Гулиев был отстранен от занятий с основным составом команды и оштрафован. Накануне игрок вернулся к тренировкам.