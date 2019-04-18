«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью Футболисты «Балтики» не смогли переиграть «Сибирь» в домашнем матче 32-го тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Дмитрий Захаров (17-я минута), а у команды гостей точный удар на свой счет записал Евгений Чеботару (30).

После этой игры «Балтика» ,набрав 36 очков, располагается на 16-м месте в турнирной таблице первенства. «Сибирь», имея в активе 18 баллов, занимает 18-ю строчку.

В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Сибирь» на своем поле примет «Томь».