«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Дмитрий Захаров (17-я минута), а у команды гостей точный удар на свой счет записал Евгений Чеботару (30).
После этой игры «Балтика» ,набрав 36 очков, располагается на 16-м месте в турнирной таблице первенства. «Сибирь», имея в активе 18 баллов, занимает 18-ю строчку.
В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Сибирь» на своем поле примет «Томь».
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