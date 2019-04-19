Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

В первом полуфинале между собой сыграют «Арсенал» и «Валенсия», во втором встретятся «Айнтрахт» и «Челси».
Напомним, что в четвертьфинале Лиги Европы «Валенсия» по сумме двух встреч обыграла «Вильярреал» (3:1, 2:0), «Айнтрахт» взял верх над «Бенфикой» (2:4, 2:0) благодаря правилу гостевого гола, «Арсенал» оказался сильнее «Наполи» (2:0, 1:0), а «Челси» переиграл в двух матчах «Славию» (1:0, 4:3).
Первые матчи пройдут 2 мая, ответные встречи состоятся 9 числа. Финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».
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