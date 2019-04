Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

В первом полуфинале между собой сыграют «Арсенал» и «Валенсия», во втором встретятся «Айнтрахт» и «Челси».

Напомним, что в четвертьфинале Лиги Европы «Валенсия» по сумме двух встреч обыграла «Вильярреал» (3:1, 2:0), «Айнтрахт» взял верх над «Бенфикой» (2:4, 2:0) благодаря правилу гостевого гола, «Арсенал» оказался сильнее «Наполи» (2:0, 1:0), а «Челси» переиграл в двух матчах «Славию» (1:0, 4:3).

Первые матчи пройдут 2 мая, ответные встречи состоятся 9 числа. Финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

And then there were 4⃣



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇩🇪 Frankfurt

🇪🇸 Valencia



The 2019 #UEL winners will be 👉 ___________ 👈 pic.twitter.com/JKxF9Bp87Z