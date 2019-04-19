Вандерсон: Надо постараться взять в матче с «Зенитом» три очка Полузащитник «Краснодара» Вандерсон – о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России против «Зенита».

- Нам следует полностью сконцентрироваться на предстоящей игре с «Зенитом» и постараться взять в ней три очка. Думаю, что сейчас все матчи для нас как финальные. Мы стараемся бороться за каждое очко. Безусловно, в эти выходные нас ждет большое и очень важное противостояние, но нужно побеждать в каждом матче, независимо от соперника, это самое главное, - приводят слова Вандерсона «Известия».

Напомним, что встреча состоится в субботу, 20 апреля, в Краснодаре и начнется в 21:00 по московскому времени.