Вандерсон: Надо постараться взять в матче с «Зенитом» три очка

- Нам следует полностью сконцентрироваться на предстоящей игре с «Зенитом» и постараться взять в ней три очка. Думаю, что сейчас все матчи для нас как финальные. Мы стараемся бороться за каждое очко. Безусловно, в эти выходные нас ждет большое и очень важное противостояние, но нужно побеждать в каждом матче, независимо от соперника, это самое главное, - приводят слова Вандерсона «Известия».
Напомним, что встреча состоится в субботу, 20 апреля, в Краснодаре и начнется в 21:00 по московскому времени.
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