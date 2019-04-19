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19 апреля 2019 09:58Футбол

Американец, избитый Гулиевым, оказался почитателем Сталина

Ранее сообщалось, что игрок был оштрафован клубом на 5 млн рублей.

Майкл Коул, на которого на прошлой неделе напал полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, признался, что переехал в Россию 3,5 года назад из-за интереса к Иосифу Сталину.

Об этом Коул рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам американца, он «заинтересовался этой частью мира» после того, как брат подарил ему на Рождество биографию Сталина. В Москву Коул переехал полтора года назад, а до этого два года жил во Владимире.

На вопрос о своем самочувствии избитый Гулиевым молодой человек (по профессии – филолог) ответил: «Хожу на работу, раны заживают». При этом Коул выразил удивление тем, что «Спартак» так быстро вернул его обидчика в основной состав. «Ему нужно найти внутреннюю силу и помнить, что вся страна смотрит, сказал Коул о Гулиеве. Моя мама сказала, что прощает его, но второй раз не простит».

Напомним, ранее Коул на своей странице в соцсетях сообщил о том, что после повторной, примирительной встречи с Гулиевым они решили направить средства на благотворительность. Однако назвать сумму американец отказался она не раскрывается «по желанию другой стороны».

Инцидент между Коулом и Гулиевым произошел в минувший четверг на Краснопрудной улице в Москве. Полузащитник «Спартака» задел американца на пешеходном переходе крылом своего автомобиля. После этого Гулиев вышел из машины и нанес Коулу удары по лицу, сломав нос.

Американец не стал подавать заявление в полицию, так как Гулиев возместил ущерб его здоровью на месте (СМИ сообщали о сумме в 155 тысяч рублей). «Спартак», по некоторым данным, оштрафовал полузащитника на 5 миллионов рублей (при месячной зарплате около 6 миллионов) и перевел в дубль.

Однако в четверг Гулиев уже тренировался с основным составом и полноценно готовился к предстоящему в воскресенье матчу 24-го тура РПЛ против «Енисея».

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