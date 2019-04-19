Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в голосовании по выбору лучшего игрока в ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов.
Аргентинец обошел таких футболистов, как защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Напомним, капитан сине-гранатовых оформил дубль в ворота «Манчестер Юнайтед (3:0).
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