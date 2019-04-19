ФИФА поддержала бойкот соцсетей в рамках борьбы с расизмом Английские и валлийские футболисты отказались на день от использования социальных сетях в знак борьбы с расизмом.

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала 24-часовой бойкот социальных сетей профессиональными игроками в Англии в знак протеста против расовой дискриминации, сообщает Associated Press.

«Мы приветствуем инициативу английских профессиональных футболистов, – говорится в заявлении федерации. – ФИФА полностью вовлечена в борьбу с расизмом и любой формой дискриминации не только в футболе, но и в обществе в целом».

Напомним, игроки, выступающие в премьер-лиге, чемпионшипе и других мужских и женских первенствах Англии и Уэльса, в течение 24 часов не будут использовать социальные сети. Акция пройдет с 19 по 20 апреля.

Таким образом, игроки намерены проявить свое единство и призвать социальные сети и футбольных руководителей к более решительным действиям в ответ на проявления расизма на поле и за его пределами.