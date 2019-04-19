Вандерсон: Я бы не торопился провозглашать «Зенит» чемпионом Нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 24-го тура чемпионата России с «Зенитом».

- «Зенит» - это отличная команда, которая лидирует в чемпионате с первого тура. Но мы не слабее. У нас есть что противопоставить сопернику. Уверен, что получится интересный и зрелищный матч, чаша весов в котором может качнуться в любую сторону. Многое будет зависеть от настроя, от того, как мы войдем в игру. Если сможем показать свою игру, то, наверняка, добьемся результата.

То, что за «Зенит» выступает несколько аргентинцев, для меня дополнительной мотивацией не является, несмотря на то, что я бразилец. Я на каждый матч выхожу с одной целью - победить.

В ближайшей игре дополнительным мотивирующим фактором является то, что «Зенит» является лидером. Мы с партнерами по команде постараемся продемонстрировать все на что способны и порадовать наших болельщиков.

Шесть очков, на которые ушел вперед «Зенит», - отрыв немалый, но не такой большой. Это всего две победы, а впереди еще семь матчей. На этой дистанции может произойти все что угодно. Нас ждет семь финалов, и уже в ближайшей игре мы постараемся сделать все, чтобы сократить отставание. Я бы не торопился провозглашать «Зенит» чемпионом, - рассказал Вандерсон в интервью пресс-службе «Краснодара».

Добавим, что матч «Краснодар» - «Зенит» состоится в тот же день в Краснодаре и начнется в 21:00.