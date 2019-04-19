Суд лишил Гулиева водительских прав на четыре месяца - Советский спорт
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19 апреля 2019 16:41Футбол

Суд лишил Гулиева водительских прав на четыре месяца

Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет.

- Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.12 КоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора) и назначил наказание в виде лишения прав управлять автомобилем на четыре месяца, - цитирует пресс-службу суда «РИА Новости».

Напомним, 10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего Майкла Коу. После этого полузащитник «Спартака» набросился на американца и в результате нанесенных ударов сломал ему нос.

В среду стало известно, что стороны конфликта в присутствии адвокатов подписали соглашение. До этого в качестве компенсации игрок «Спартака» выплатил Коулу 155 тысяч рублей.

На прошлой неделе Гулиев был отстранен от занятий с основным составом команды и оштрафован. Накануне игрок вернулся к тренировкам.

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