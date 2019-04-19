Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы - Советский спорт
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19 апреля 2019 17:34Футбол

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Челси» Педро Родригес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей ¼ финала турнира.

Напомним, что хавбек оформил дубль и сделал две голевых передачи в матче со «Славией» (4:3).

Кроме Педро на награду претендовали полузащитники Петр Шевчик («Славия») и Филип Костич («Айнтрахт»), а также защитник Антонио Латорре («Валенсия»).

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