Эрик тен Хаг: «Тоттенхэм» - фантастический вызов для «Аякса» «Аякс» и «Тоттенхэм» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матчей с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Участие в полуфинале Лиге чемпионов — огромное достижение. «Аяксу» предстоит сыграть с замечательным соперником. «Тоттенхэм» — фантастический вызов для нас, это потрясающая команда.

С финансовой точки зрения «Аякс», как и любой другой клуб из Нидерландов, всегда является андердогом. Но иногда андердог побеждает. В таком статусе мы играли с «Реалом» и «Ювентусом».

Нам нужно показать свой лучший футбол. Мы ответственны за собственные действия и частично за результаты. Если будем играть хорошо, сможем победить», - цитирует тен Хага Goal.

Первый матч ½ финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс» состоится 30 апреля в Лондоне, ответная игра – 8 мая в Амстердаме.