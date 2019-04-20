Френки де Йонг: Не буду испытывать угрызений совести, если «Аякс» обыграет «Барселону» - Советский спорт
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20 апреля 2019 07:18ФутболСметанникова Дарья

Френки де Йонг: Не буду испытывать угрызений совести, если «Аякс» обыграет «Барселону»

«Аякс» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поразмышлял на тему попадания в финал Лиги чемпионов на «Барселону», с которой он подписал контракт и перейдет летом.

«Размышлял о таком развитии событий, это был бы особенный момент. Но мне не важно, против кого мы можем сыграть. Сейчас я являюсь игроком «Аякса», хочу победы своей команды. Я бы не испытывал угрызений совести в случае победы над «Барселоной» так же, как если бы мы обыграли «Реал», - приводит слова футболиста FourFourTwo.

«Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Ливерпулем», а «Аякс» с «Тоттенхэмом». Первый матчи состоятся 30 апреля.

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