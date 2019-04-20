Рафаэль Бенитес: Хотел бы выиграть Лигу чемпионов в последующие 11 лет

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес сообщил, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов.
«Мне бы очень хотелось побороться за трофеи. На мой взгляд, лучший трофей — это Лига чемпионов. Так что я бы очень хотел выиграть этот турнир в последующие 11 лет.
Тренировать в течение следующих 11 лет — это совсем немного. Рой Ходжсон, к примеру, до сих пор этим занимается. Мне нравится быть тренером, обучать игроков, я очень счастлив занимать такую должность. Я всегда говорю о том, что мы думаем наперед. В моем руководстве много молодых людей, которые всегда думают о том, как сделать клуб лучше», - цитирует Бенитеса Goal.
После 34 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда 59-летнего специалиста сыграет дома с «Саутгемптоном» сегодня, 20 апреля.
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