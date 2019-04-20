Дмитрий Хохлов: В «Динамо» нервозности нет, есть напряженность После 23 туров российской премьер-лиги «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал «Советскому спорту» о настрое команды перед концом сезона.

- Чем борьба за выживание отличается от битвы за чемпионство?

- Напряжение и давление со всех сторон есть и вверху, и внизу. Разница, наверное, только в задачах. А оступаться нельзя нигде. Вот для клубов, находящихся в середине таблицы, все более-менее спокойно.

- Ваш тренерский штаб анализировал, сколько очков нужно, чтобы не попасть даже в зону стыковых встреч?

- А зачем? Таблицу мониторим, знаем. Но подсчетами точно заниматься не будем. Есть же соперники, которые тоже будут набирать очки. Нужно двигаться от игры к игре.

- Есть ли нервозность в команде в связи с турнирным положением?

- Напряженность есть, нервозности нет.

- Опасаетесь, что в концовке могут начаться подковерные игры?

- Нет, я в своих игроках уверен, - рассказал Хохлов «Советскому спорту».