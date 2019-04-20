Руслан Нигматуллин: Главная ударная сила «Локомотива» не Смолов, а Миранчуки - Советский спорт
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20 апреля 2019 13:06ФутболСметанникова Дарья

Руслан Нигматуллин: Главная ударная сила «Локомотива» не Смолов, а Миранчуки

«Локомотив» примет ЦСКА в рамках 24-го тура российской премьер-лиги.

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервью «Советскому спорту» оценил шансы команды в преддверии матча с ЦСКА.

«Играть у Семина - одно удовольствие, этот тренер умеет раскрывать потенциал. Но Смолов, на мой взгляд, пока себя в новой команде не нашел. Главная ударная сила «Локо» - братья Миранчуки. Они и в матче с ЦСКА должны себя проявить.

Дерби трудно прогнозировать. Но я почти уверен, что обе команды забьют. Ничья-то никому не нужна. Иначе о погоне за «Зенитом» можно забыть. А ЦСКА и «Локо», не сомневаюсь, еще помышляют о чемпионстве. Семин и Виктор Гончаренко по натуре максималисты», - сказал Нигматуллин.

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится сегодня, 20 апреля. Начало встречи в 19:00 мск.

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