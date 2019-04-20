Руслан Нигматуллин: Своим удалением Фернандес подвел ЦСКА - Советский спорт
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20 апреля 2019 13:10ФутболСметанникова Дарья

Руслан Нигматуллин: Своим удалением Фернандес подвел ЦСКА

ЦСКА в гостях сыграет с «Локомотивом» в рамках 24-го тура российской премьер-лиги.

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «Советскому спорту» удаление Марио Фернандеса в игре с «Оренбургом» (2:3). Защитник не примет участия в игре с железнодорожниками.

«Тут двух мнений быть не может. Фернандес - один из лидеров ЦСКА и сборной России. Молодежи красно-синих нужен рядом такой опытный мастер. Так что своим удалением Марио подвел команду. Насколько оно было справедливым? Судейское начальство сказало, что оба предупреждения были по делу. Не вижу смысла спорить.

Семин умеет использовать слабости противника, а равноценной замены Фернандесу на правом краю обороны в ЦСКА нет», - сказал Нигматуллин.

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится сегодня, 20 апреля. Начало встречи в 19:00 мск.

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