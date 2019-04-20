«Томь» и «Луч» не смогли открыть счет

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала владивостокский «Луч». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 0:0.
«Луч» продлил свою безвыигрышную серию в ФРЛ до 9 матчей. Безголевая ничья в матче с «Томью» стала третьей подряд для владивостокского клуба.
«Томь» набрала 57 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Луч» с 40 очками — на 12-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 31 матче.
ФНЛ. 32-й тур
«Томь» (Томск) - «Луч» (Владивосток) – 0:0
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
Удары: 10-5. Удары в створ: 6-2. Штанги, перекладины: 0-1. Фолы: 12-15. Угловые: 6-3. Процент владения мячом: 50-50. Предупреждения: 3-4.
20 апреля 2019 года. Томск. Стадион «Труд».
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