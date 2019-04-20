Владимир Быстров: Игра в Краснодаре - если не за чемпионство, то за зону Лиги чемпионов - Советский спорт
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20 апреля 2019 15:09ФутболАлександр Августин, Спирин Дмитрий

Владимир Быстров: Игра в Краснодаре - если не за чемпионство, то за зону Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча "Краснодар" - "Зенит".

- Игра в Краснодаре - если не за чемпионство, то за зону Лиги чемпионов. И «Зениту» будет сложнее. У «быков» дома всегда сумасшедшая поддержка, а все билеты на матч уже проданы.

- Три очка гарантируют «Зениту» золото?
- Нет, конечно. Если сейчас команда победит, а потом начнет проигрывать, то об этих трех очках никто не вспомнит. Есть же и другие преследователи питерцев. Вот для чемпионских амбиций «Краснодара» матч действительно ключевой.

Каким будет игровой рисунок?

  • - Хозяевам не имеет смысла что-то менять. «Быки» сыграют в три нападающих, как любят и умеют. Они три года так играют… Вот Сергей Семак может пробовать варианты. У «Зенита» скамейка подлиннее. Есть вариант сыграть осторожнее. Хотя по своему атакующему потенциалу те и другие - лидеры нашего чемпионата, - рассказал Быстров в интервью "Советскому спорту".

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