Владимир Быстров: Игра в Краснодаре - если не за чемпионство, то за зону Лиги чемпионов

- Игра в Краснодаре - если не за чемпионство, то за зону Лиги чемпионов. И «Зениту» будет сложнее. У «быков» дома всегда сумасшедшая поддержка, а все билеты на матч уже проданы.
- Три очка гарантируют «Зениту» золото?
- Нет, конечно. Если сейчас команда победит, а потом начнет проигрывать, то об этих трех очках никто не вспомнит. Есть же и другие преследователи питерцев. Вот для чемпионских амбиций «Краснодара» матч действительно ключевой.
Каким будет игровой рисунок?
- - Хозяевам не имеет смысла что-то менять. «Быки» сыграют в три нападающих, как любят и умеют. Они три года так играют… Вот Сергей Семак может пробовать варианты. У «Зенита» скамейка подлиннее. Есть вариант сыграть осторожнее. Хотя по своему атакующему потенциалу те и другие - лидеры нашего чемпионата, - рассказал Быстров в интервью "Советскому спорту".
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