Владимир Быстров: Просто хочется, чтобы Кокорина и Мамаева отпустили Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал процесс Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- Как насчет болельщиков? На трибунах появится перфоманс о Мамаеве и Кокорине?



- Если фанаты решат, что это необходимо, почему нет? Другое дело, я не представляю, как можно согласовать подобную акцию со службой безопасности.

- «Зенит» поддержал Кокорина, «Краснодар», наоборот, отрекся от Мамаева. Вам чья позиция ближе?

- Отвечу так. Руководители обоих клубов имели веские основания принять именно такие решения. Но я не вправе давать оценки. Просто хочется, чтобы ребят отпустили?, - рассказал Быстров в интервью "Советскому спорту".

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин с минувшей осени находятся в СИЗО. Футболистов обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев по двум эпизодам.