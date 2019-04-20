Владимир Быстров: Просто хочется, чтобы Кокорина и Мамаева отпустили - Советский спорт
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20 апреля 2019 15:20ФутболСпирин Дмитрий, Александр Августин

Владимир Быстров: Просто хочется, чтобы Кокорина и Мамаева отпустили

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал процесс Александра Кокорина и Павла Мамаева.
  • - Как насчет болельщиков? На трибунах появится перфоманс о Мамаеве и Кокорине?

- Если фанаты решат, что это необходимо, почему нет? Другое дело, я не представляю, как можно согласовать подобную акцию со службой безопасности.

- «Зенит» поддержал Кокорина, «Краснодар», наоборот, отрекся от Мамаева. Вам чья позиция ближе?

  • - Отвечу так. Руководители обоих клубов имели веские основания принять именно такие решения. Но я не вправе давать оценки. Просто хочется, чтобы ребят отпустили?, - рассказал Быстров в интервью "Советскому спорту".

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин с минувшей осени находятся в СИЗО. Футболистов обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев по двум эпизодам.

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