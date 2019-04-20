«Оренбург» на своем поле разгромил «Ростов» - Советский спорт
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20 апреля 2019 15:58ФутболСпирин Дмитрий

«Оренбург» на своем поле разгромил «Ростов»

"Оренбург" добился победы над "Ростовом" (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

На 41-й минуте полузащитник ростовчан Матиас Норманн отметился автоголом, а после перерыва отличились Артем Галаджан и Григорий Чиркин.

Благодаря сегодняшней победе "Оренбург" догнал команду Валерия Карпина в турнирной таблице. В активе обеих команд - по 35 очков.

24 апреля "Ростов" примет московский "Локомотив", а "Оренбург" на следующий день сыграет в гостях с "Енисеем".

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