«Оренбург» на своем поле разгромил «Ростов»

На 41-й минуте полузащитник ростовчан Матиас Норманн отметился автоголом, а после перерыва отличились Артем Галаджан и Григорий Чиркин.
Благодаря сегодняшней победе "Оренбург" догнал команду Валерия Карпина в турнирной таблице. В активе обеих команд - по 35 очков.
24 апреля "Ростов" примет московский "Локомотив", а "Оренбург" на следующий день сыграет в гостях с "Енисеем".
ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА
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