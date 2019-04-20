«Оренбург» на своем поле разгромил «Ростов»

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбит Главный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде «Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось (ВИДЕО) Все эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!

Руслан Нигматуллин: Семин попробует использовать отсутствие Фернандеса Ожиданиями от дерби «Локомотива» и ЦСКА поделился бывший вратарь этих клубов.

"Вашингтон", ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)! Пятый матч между "Вашингтоном" и "Каролиной" пройдет уже 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Ну всё, ЦСКА, а теперь — бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО) Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.