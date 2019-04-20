«Сочи» обыграл «Чертаново» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ - Советский спорт
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20 апреля 2019 15:58ФутболСпирин Дмитрий

«Сочи» обыграл «Чертаново» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ

«Сочи» на своем поле обыграл «Чертаново» в матче 32-го тура ФНЛ со счетом 2:1.

В составе хозяев дубль оформил Евгений Песегов, у «Чертаново» забил Кирилл Колесниченко.

«Сочи» одержал шестую победу в семи последних матчах, команда после сегодняшней игры поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Томь». Южане отстают от лидирующего «Тамбова» на три очка.

«Чертаново» находится на седьмом месте.

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