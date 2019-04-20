«Сочи» обыграл «Чертаново» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ

В составе хозяев дубль оформил Евгений Песегов, у «Чертаново» забил Кирилл Колесниченко.
«Сочи» одержал шестую победу в семи последних матчах, команда после сегодняшней игры поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Томь». Южане отстают от лидирующего «Тамбова» на три очка.
«Чертаново» находится на седьмом месте.
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