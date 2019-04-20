«Спартак-2» разгромил «Мордовию» и одержал первую победу в ФНЛ с ноября - Советский спорт
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20 апреля 2019 17:58ФутболСпирин Дмитрий

«Спартак-2» разгромил «Мордовию» и одержал первую победу в ФНЛ с ноября

«Спартак-2» разгромил «Мордовию» в матче 32-го тура первенства ФНЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе московской команды отличились Сильванус Нимели, Павел Маслов, Александр Руденко и Солтмурад Бакаев.

«Спартак-2» одержал первую победу в ФНЛ с 14 ноября прошлого года, серия матчей без побед составила 9 игр.

На данный момент команда идет на 12-м месте в таблице. «Мордовия» отстает от «Спартака» на 2 очка и занимает 14-ю позицию.

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