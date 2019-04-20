«Спартак-2» разгромил «Мордовию» и одержал первую победу в ФНЛ с ноября

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе московской команды отличились Сильванус Нимели, Павел Маслов, Александр Руденко и Солтмурад Бакаев.
«Спартак-2» одержал первую победу в ФНЛ с 14 ноября прошлого года, серия матчей без побед составила 9 игр.
На данный момент команда идет на 12-м месте в таблице. «Мордовия» отстает от «Спартака» на 2 очка и занимает 14-ю позицию.
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