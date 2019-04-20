«Спартак-2» разгромил «Мордовию» и одержал первую победу в ФНЛ с ноября

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

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UFC в Санкт-Петербурге. Поляк нокаутировал российского бойца (видео), Олейник сразится с Оверимом. Онлайн Сегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

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