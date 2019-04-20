«Локомотив» на своем поле не смог обыграть ЦСКА - Советский спорт
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20 апреля 2019 20:56Футбол

«Локомотив» на своем поле не смог обыграть ЦСКА

Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

В составе железнодорожников голом отметился Бенедикт Хеведес (13-я минута). У армейцев отличился Федор Чалов (40).

После этой игры «Локомотив», набрав 43 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 41 балл, занимает четвертое место.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Ротова», а ЦСКА на своем поле примет «Анжи».

Чемпионат России
24-й тур

«Локомотив» - ЦСКА – 1:1 (1:1).

Голы: 1:0 – Хеведес (13), 1:1 – Чалов (40).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Тарасов, 46), Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Миранчук, Фернандеш (Идову, 46), Крыховяк, Смолов (Жемалетдинов, 80), Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Родриго Бекао (Васин, 46), Набабкин, Сигурдссон (Бийол, 83), Влашич, Обляков, Ахметов, Щенников (Ефремов, 78), Чалов.

Предупреждения: Магнуссон (23), Миранчук (34), Игнатьев (42), Родриго Бекао (45), Крыховяк (58), Ахметов (59), Идову (65).

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