«Урал» в концовке матча вырвал победу у «Рубина» Футболисты «Урала» переиграли «Рубин» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе екатеринбургской команды голами отметились полузащитник Андрей Егорычев (12-я секунда встречи) и форвард Эрик Бикфалви (85). У казанского клуба отличился нападающий Дмитрий Полоз (4).

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После этой игры «Урал», набрав 30 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин», имея в активе также 30 баллов, занимает десятую строчку.

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Рубин» на своем поле примет «Уфу».

Чемпионат России

24-й тур

«Урал» - «Рубин» - 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Егорычев (1), 1:1 – Полоз (4), 2:1 – Бикфалви (85).

«Урал»: Годзюр, Ароян, Кулаков, Поляков, Страннберг, Эль-Кабир, Бумаль (Бикфалви, 53), Егорычев (Жигулев, 85), Димитров, Погребняк (Емельянов, 67), Панюков.

«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Степанов, Сорокин, Камболов, Коновалов, Башкиров (Могилевец, 66), Байрамян, Подберезкин (Акбашев, 72), Уремович, Полоз (Бухаров, 79).

Предупреждения: Байрамян (11), Степанов (19), Бухаров (81).