Рассказов забил первый мяч за основной состав «Спартака» (видео)

Рассказов отличился в компенсированное время первого тайма. Этот гол стал для 21-летнего защитника первым за основной состав красно-белых.
Добавим, что после первого тайма счет в матче «Спартак» - «Енисей» 1:0 в пользу московского клуба. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этого матча.
Добавим, что за свою карьеру защитник провел 24 встречи за основной состав «Спартака» во всех турнирах.
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