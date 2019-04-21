Рассказов забил первый мяч за основной состав «Спартака» (видео) Защитник «Спартака» Николай Рассказов отметился голом в домашнем матче 24-го тура чемпионата России с «Енисеем».

Рассказов отличился в компенсированное время первого тайма. Этот гол стал для 21-летнего защитника первым за основной состав красно-белых.

Добавим, что после первого тайма счет в матче «Спартак» - «Енисей» 1:0 в пользу московского клуба. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

Добавим, что за свою карьеру защитник провел 24 встречи за основной состав «Спартака» во всех турнирах.