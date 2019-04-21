Алексей Грицаенко: Ситуация у «Енисея» тяжелейшая, терять нечего, выходим и бьемся каждую игру - Советский спорт
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21 апреля 2019 22:06Футбол

Алексей Грицаенко: Ситуация у «Енисея» тяжелейшая, терять нечего, выходим и бьемся каждую игру

Защитник «Енисея» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в выездном матче 24-го тура чемпионата России.

- «Спартак» хорошо сыграл первый тайм. Хорошо в том плане, что не давал нам контролировать мяч, шел постоянно в прессинг. Если говорить по моментам, то кроме моментов с голами, то их почти не было.

Эмоции в команде? Ситуация конечно тяжелейшая. Нам нечего терять. Выходим и бьемся каждую игру.

Слова Аленичева? Конечно «Спартаку» нужны очки, но нам то без разницы кому они нужны. Мы играем за клуб, за себя и сами хотим заработать очки. Как бы он не говорил, то я думаю, что это лишь слова. Не думаю, что тренер считает, что мы выйдем и отдадим очки просто так, - приводит слова Грицаенко Sport24.ru.

Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.

После этой игры «Енисей», имея в активе 13 очков, продолжает занимать 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Дмитрия Аленичева на своем поле примет «Оренбург».

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