Бенжамен Павар: «Бавария» подписала меня не из-за гола Аргентине, а потому что я один из лучших защитников бундеслиги Француз со следующего сезона будет играть за «Баварию».

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар рассказал о том, как публика реагирует, когда он получает мяч рядом со штрафной площадью.

Напомним, 23-летний француз стал автором одного из самых красивых голов чемпионата мира в России, забив дальним ударом в матче 1/8 финала с Аргентиной.

«Надеюсь, как-нибудь повторить такой удар, – приводит Get French Football News слова Павара. – Каждый раз, когда я получаю мяч, чувствую реакцию болельщиков, и этот гол приходит на ум.

Но не надо забывать, что «Бавария» подписала меня не из-за этого удара, а потому что я один из лучших защитников бундеслиги. Я силен в обороне, с техникой у меня тоже все в порядке. Нельзя отказать «Баварии».

Напомним, со следующего сезона чемпион мира будет играть за «Баварию», которая в январе объявила о подписании с Паваром пятилетнего контракта.