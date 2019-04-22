Дмитрий Селюк: Надо уже начинать готовить «Тамбов» к премьер-лиге - Советский спорт
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22 апреля 2019 18:29Футбол

Дмитрий Селюк: Надо уже начинать готовить «Тамбов» к премьер-лиге

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о смене тренера в «Тамбове», за который играют несколько его футболистов.

- Считаю смену тренера в «Тамбове» правильной и своевременной. Даже думаю, что немного затянули. Надо уже начинать готовить команду к Премьер-лиге. Считаю, что Григорян с этим справится, кто бы что ни говорил про него, - сказал Дмитрий Селюк в интервью Sport24. - Я уверен, что «Тамбов» в Премьер-лиге себя покажет. Даже с минимальным бюджетом команда не будет мальчиками для битья.

Учитывая сегодняшние финансовые проблемы в регионах, как раз на примере «Тамбова» люди смогут увидеть как с небольшим бюджетом можно не просто играть, а достойно выступать в Премьер-лиге, - подытожил Селюк..

«Тамбов» в настоящее время лидирует в турнирной таблице ФНЛ. Сегодня в команде сменился главный тренер — вместо Мурата Искакова был назначен Александр Григорян.

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