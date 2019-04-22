Томас Тухель: Если «ПСЖ» хочет выигрывать, ему необходимы такие игроки, как Мбаппе Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможно переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

- Я всегда был уверен в том, что Мбаппе должен остаться в «ПСЖ». Это важно для достижения поставленных перед командой задач. Если мы хотим побеждать, нам необходимо иметь в составе таких игроков, как Килиан.

Нам необходимо, чтобы Мбаппе остался в клубе. Килиан решающий игрок для команды. Он продолжает прогрессировать, и показывает это каждую неделю, каждые три дня. Больше мне нечего сказать.

Мы играем за «ПСЖ», все ждут от нас побед. Но если мы хотим побеждать, нам необходимы лучшие игроки, такие как Килиан. Если Мбаппе выходит на поле, все знают, что он может забить в любой момент, - приводит слова Тухеля Goal.com

Ранее Мбаппе также опроверг возможность перехода в «Реал».

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в июле 2018 года за 135 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел 40 матче за «парижан» во всех турнирах, записав на свой счет 30 забитых мячей и 9 результативных передач.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 200 миллионов евро.