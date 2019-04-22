Тите планирует вызвать Неймара в сборную на Кубок Америки Главный тренер сборной Бразилии Тите планирует вызвать нападающего «ПСЖ» Неймара на матчи Кубка Америки.

Как сообщает El Mundo Deportivo, наставник бразильской команды считает, что у Неймара будет достаточно времени для того, чтобы оправиться от травмы и сыграть на Кубке Америки.

«До Кубка Америки еще достаточно много времени. Этого должно хватить для полного восстановления. Более того, я считаю, что Неймару хватит времени, чтобы подойти к этому турниру в лучшей форме, чем он был на чемпионате мира», - цитирует издание специалиста.

Добавим, что в 2019 году Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля 2019 в Бразилии.