Тите планирует вызвать Неймара в сборную на Кубок Америки

Как сообщает El Mundo Deportivo, наставник бразильской команды считает, что у Неймара будет достаточно времени для того, чтобы оправиться от травмы и сыграть на Кубке Америки.
«До Кубка Америки еще достаточно много времени. Этого должно хватить для полного восстановления. Более того, я считаю, что Неймару хватит времени, чтобы подойти к этому турниру в лучшей форме, чем он был на чемпионате мира», - цитирует издание специалиста.
Добавим, что в 2019 году Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля 2019 в Бразилии.
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