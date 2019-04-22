«Айнтрахт» на последней минуте матча упустил победу над «Вольфсбургом» - Советский спорт
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22 апреля 2019 23:24Футбол

«Айнтрахт» на последней минуте матча упустил победу над «Вольфсбургом»

Футболисты «Айнтрахта» сыграли вничью с «Вольфсбургом» (1:1) в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии.

В составе гостей голом отметился Джонатан де Гузман (78-я минута). У хозяев поля отличился Джон Энтони Брукс (90).

После этой победы «Айнтрахт» набрал 53 очка и продолжает занимать четертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург», имея в активе 46 баллов, расположился на девятом месте в чемпионате.

В следующем туре «Вольфсбург» в гостях сыграет против «Хоффенхайма», а «Айнтрахт» на своем поле встретится с «Герту».

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