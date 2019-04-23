Марез хочет покинуть «Манчестер Сити» из-за недостаточного количества игрового времени - Советский спорт
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23 апреля 2019 07:49ФутболСметанникова Дарья

Марез хочет покинуть «Манчестер Сити» из-за недостаточного количества игрового времени

28-летний полузащитник перешел в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестера».

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез недоволен количеством игрового времени в клубе и хочет покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Марез так и не стал игроком основного состава команды Хосепа Гвардиолы. 28-летний алжирец перешел в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестера» за 60 млн фунтов.

В этом сезоне Марез сыграл 32 матча за «горожан», но лишь 15 раз выходил в стартовом составе. На его счету семь голов и семь результативных передач. Контракт алжирца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.

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