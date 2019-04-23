Максим Боков: Уверен, что ЦСКА попадет в Лигу чемпионов Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением по поводу последних результатов армейцев в чемпионате России.

- В четырех последних матчах ЦСКА одержал только одну победу. Чем можно объяснить такие результаты?

- Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что все кроется внутри команды и каждого футболиста. Но стоит учитывать, что любой соперник, который выходит на поле против армейцев, очень мотивирован. Если раньше не все воспринимали ЦСКА самым серьезным образом из-за смены поколений, то сейчас все считаются.

- В матче с «Анжи» полностью исключаете очковые потери, ведь «Анжи» сейчас борется за то, чтобы спастись от вылета?

- По последним результатам ЦСКА ничего нельзя исключать. Хотя недооценки со стороны ЦСКА быть не может. На самом деле, становится все интереснее.

- ЦСКА сейчас на четвертом месте, в двух очках от Лиги чемпионов. Как расцениваете шансы команды попасть на вторую строчку по итогам чемпионата?

- Попадут. Я в этом уверен, - передает слова Бокова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что после 24 туров ЦСКА набрал 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая идущему третьим «Краснодару» один балл.