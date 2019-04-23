Максим Боков: Уверен, что ЦСКА попадет в Лигу чемпионов

- В четырех последних матчах ЦСКА одержал только одну победу. Чем можно объяснить такие результаты?
- Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что все кроется внутри команды и каждого футболиста. Но стоит учитывать, что любой соперник, который выходит на поле против армейцев, очень мотивирован. Если раньше не все воспринимали ЦСКА самым серьезным образом из-за смены поколений, то сейчас все считаются.
- В матче с «Анжи» полностью исключаете очковые потери, ведь «Анжи» сейчас борется за то, чтобы спастись от вылета?
- По последним результатам ЦСКА ничего нельзя исключать. Хотя недооценки со стороны ЦСКА быть не может. На самом деле, становится все интереснее.
- ЦСКА сейчас на четвертом месте, в двух очках от Лиги чемпионов. Как расцениваете шансы команды попасть на вторую строчку по итогам чемпионата?
- Попадут. Я в этом уверен, - передает слова Бокова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что после 24 туров ЦСКА набрал 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая идущему третьим «Краснодару» один балл.
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