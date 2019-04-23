Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина

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Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
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