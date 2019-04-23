Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина - Советский спорт
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23 апреля 2019 17:48Футбол

Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, огласил заключение специалистов, разбиравших видеозапись конфликта футболиста с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«Заключение специалистов ООО «Лингвист» - экспертов в областях: Русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании». Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошёл конфликт. Он был спровоцирован Паком», - передает слова Ромашова «Чемпионат».

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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