Гомеш может покинуть «Барселону» за 20 млн евро

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не рассчитывает на полузащитника Андре Гомеша.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб готов продать игрока в летом 2019 года.
Напомним, 25-летний футболист перебрался на «Камп Ноу» из «Валенсии» в 2016 году за 37 млн евро. За это время он провел в составе сине-гранатовых провел 78 матчей (3 гола и 4 голевых передачи).
На данный момент Гомеш отыграл за «Эвертон» 28 матчей, забил один гол и отдал 2 голевые передачи.
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