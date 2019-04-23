Гомеш может покинуть «Барселону» за 20 млн евро Текущий сезон португалец проводит в «Эвертоне».

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не рассчитывает на полузащитника Андре Гомеша.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб готов продать игрока в летом 2019 года.

Напомним, 25-летний футболист перебрался на «Камп Ноу» из «Валенсии» в 2016 году за 37 млн евро. За это время он провел в составе сине-гранатовых провел 78 матчей (3 гола и 4 голевых передачи).

На данный момент Гомеш отыграл за «Эвертон» 28 матчей, забил один гол и отдал 2 голевые передачи.