Арсен Венгер: Виейра справится с ролью главного тренера «Арсенала»

Французский специалист Арсен Венгер считает, что наставник «Ниццы» Патрик Виейра станет достойным тренером для лондонского «Арсенала».
«Думаю, он справится с этой ролью. Патрик еще слишком молод, чтобы работать в сборной. Считаю, что его карьера должна пройти в клубном футболе.
Согласен, у него был непростой период в «Ницце», но Виейра проявил характер. Знаете, в подобных ситуациях важно увидеть у тренера лидерские качества», – приводит слова Венгера The Times.
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