Арсен Венгер: Виейра справится с ролью главного тренера «Арсенала» - Советский спорт
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23 апреля 2019 22:00ФутболГичунцев Артур

Арсен Венгер: Виейра справится с ролью главного тренера «Арсенала»

На данный момент руководит столичным клубом испанец Унаи Эмери.

Французский специалист Арсен Венгер считает, что наставник «Ниццы» Патрик Виейра станет достойным тренером для лондонского «Арсенала».

«Думаю, он справится с этой ролью. Патрик еще слишком молод, чтобы работать в сборной. Считаю, что его карьера должна пройти в клубном футболе.

Согласен, у него был непростой период в «Ницце», но Виейра проявил характер. Знаете, в подобных ситуациях важно увидеть у тренера лидерские качества», – приводит слова Венгера The Times.

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