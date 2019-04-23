«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ

Футболисты «Уотфорда» разошлись миром в матче 31-го тура АПЛ против «Саутгемптона» – 1:1.

В составе гостей отличился Шейн Лонг, установив новое достижение в чемпионате Англии. Он стал автором самого быстрого гола в истории премьер-лиги.

Отметим, что «Уотфорд» ушел от поражения на 90-й минуте благодаря голу Андре Грэя.

После этой игры «Саутгемптон» занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 37 очков. В активе «Уотфорда» – 50 баллов и 7-я позиция.