«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ

Футболисты «Уотфорда» разошлись миром в матче 31-го тура АПЛ против «Саутгемптона» – 1:1.
В составе гостей отличился Шейн Лонг, установив новое достижение в чемпионате Англии. Он стал автором самого быстрого гола в истории премьер-лиги.
Отметим, что «Уотфорд» ушел от поражения на 90-й минуте благодаря голу Андре Грэя.
После этой игры «Саутгемптон» занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 37 очков. В активе «Уотфорда» – 50 баллов и 7-я позиция.
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