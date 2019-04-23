Нападающий «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги

Счет в этой встрече открыл форвард «Саутгемптона» Шейн Лонг, отличившись точным ударом уже на 7-й секунде. Таким образом, гол ирландского нападающего гостей стал самым быстрым в истории английской премьер-лиги. Ранее это достижение принадлежало бывшему нападающему «Тоттенхэма» Ледли Кингу, забившему в 2008 году гол в ворота «Брэдфорда» на 9-й секунде игры.
Отметим, что игрокам «Саутгемптона» также принадлежит рекорд самого быстрого хет-трика в премьер-лиге – в 2005 году Садио Мане, ныне выступающему за «Ливерпуль», понадобилось всего 2 минуты 56 секунд, чтобы отправить три мяча в ворота «Астон Виллы».
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