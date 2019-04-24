Канселу лайкнул комментарий в соцсети с призывом уволить Аллегри

Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу лайкнул комментарий болельщика в одной из социальных сетей, в котором тот призвал отправить в отставку главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри.
Как сообщает CalcioNews24, португальский футболист может столкнуться с дисциплинарными санкциями со стороны «Ювентуса».
Ранее Канселу лайкнул запись, в котором «Ювентус» подвергся критике после вылета из Лиги чемпионов на стадии ¼ финала от «Аякса».
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