Канселу лайкнул комментарий в соцсети с призывом уволить Аллегри - Советский спорт
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24 апреля 2019 10:41ФутболСметанникова Дарья

Канселу лайкнул комментарий в соцсети с призывом уволить Аллегри

Ранее португалец уже отличался таким поведением в социальной сети.

Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу лайкнул комментарий болельщика в одной из социальных сетей, в котором тот призвал отправить в отставку главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри.

Как сообщает CalcioNews24, португальский футболист может столкнуться с дисциплинарными санкциями со стороны «Ювентуса».

Ранее Канселу лайкнул запись, в котором «Ювентус» подвергся критике после вылета из Лиги чемпионов на стадии ¼ финала от «Аякса».

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