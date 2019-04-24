Андрей Пятницкий: С нетерпением жду матча «Арсенал» – «Спартак», он обещает быть интересным - Советский спорт
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24 апреля 2019 17:46ФутболГичунцев Артур

Андрей Пятницкий: С нетерпением жду матча «Арсенал» – «Спартак», он обещает быть интересным

Встреча состоится завтра, 25 апреля и пройдет на домашней арене «оружейников».

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Пятницкий дал комментарий перед матчем бывшей команды с тульским «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ.

«С нетерпением жду этой встречи. Она обещает быть интересной, обоюдоострой. «Арсенал» сейчас на ходу. Показывает хороший футбол.

Если бы в любой другой год мне сказали бы, что эта игра будет главной афишей тура, – не поверил бы. А в этом сезоне матч представляет большой интерес. Надеюсь, что команды оправдают ожидания болельщиков и покажут качественный футбол», – цитирует Пятницкого «Евро-Футбол.Ру».

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