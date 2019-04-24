«Мордовия» сыграла вничью с «Факелом» в 33-м туре ФНЛ

Футболисты «Мордовии» разошлись миром с «Факелом» в домашнем матче 33-го тура ФНЛ – 1:1.
В составе хозяев отличился Рустем Мухаметшин. У гостей это сделал Иван Олейников.
Таким образом, «Мордовия» набрала 40 очков и занимает 13-е место в таблице. У «Факела» – 37 баллов и 15-я позиция.
ФНЛ
33-й тур
«Мордовия» (Саранск) – «Факел» (Воронеж) – 1:1 (0:1)
Голы: Мухаметшин, 66 – Олейников, 32.
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