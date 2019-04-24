«Мордовия» сыграла вничью с «Факелом» в 33-м туре ФНЛ - Советский спорт
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24 апреля 2019 20:10ФутболГичунцев Артур

«Мордовия» сыграла вничью с «Факелом» в 33-м туре ФНЛ

Встреча прошла в Саранске.

Футболисты «Мордовии» разошлись миром с «Факелом» в домашнем матче 33-го тура ФНЛ – 1:1.

В составе хозяев отличился Рустем Мухаметшин. У гостей это сделал Иван Олейников.

Таким образом, «Мордовия» набрала 40 очков и занимает 13-е место в таблице. У «Факела» – 37 баллов и 15-я позиция.

ФНЛ

33-й тур

«Мордовия» (Саранск) – «Факел» (Воронеж) – 1:1 (0:1)

Голы: Мухаметшин, 66 – Олейников, 32.

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