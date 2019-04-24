ФИФА дисквалифицировала 9 человек, из них 8 - пожизненно

От любой футбольной деятельности пожизненно отстранены: Карлон Мюррей и Кейно Томас (оба - Тринидад и Тобаго), Хеллингс Мвакасунгула (Малави), Ибрагим Каргбо (Сьерра-Леоне), Кудзанай Шаба (Зимбабве), Сеидат Чомого (Бенин), Леонель Дуарте (Куба), Мохаммад Салим Исрафиэль Кохистани (Афганистан).
На 10 лет дисквалифицирован кениец Джордж Овино Ауди, также он заплатит 15 тысяч швейцарских франков.
Все они получили наказание за манипулирование результатами футбольных матчей.
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