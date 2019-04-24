«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ахматом» благодаря голу с пенальти Поединок прошел в Грозном.

Футболисты «Краснодара» разошлись миром в гостевом матче против «Ахмата. Встреча 25-го тура РПЛ завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 2-й минуте и сделал это Андрей Семенов. «Быки» восстановили равновесие благодаря пенальти, который реализовал Виктор Классон (49).

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Таким образом, «Краснодар» набрал 43 очка и продолжает занимать 3-е место в таблице РПЛ. В активе «Ахмата» – 33 балла и 9-я позиция.

В следующем туре «быки» сыграют с московским ЦСКА (28 апреля), а подопечные Рашида Рахимова днем ранее встретятся со столичным «Динамо».

«Ахмат» – «Краснодар» – 1:1 (1:0)

Голы: Семенов, 2 – Классон, 49 (пен.)

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, Семенов, Нижич, Раванелли, Исмаэл, Швец, Иванов, Бериша (Балай, 66), Роши (Уциев, 73)

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Скопинцев (Уткин, 68), Каборе, Вандерсон, Классон, Газинский, Петров, Игнатьев (Стоцкий, 79)

Предупреждения: Швец, 63 – Газинский, 24; Игнатьев, 63; Каборе, 68; Мартынович, 71

Удаление: Мартынович, 90+4