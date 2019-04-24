Дубль Фарфана принес победу «Локомотиву» в матче с «Ростовом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 20:54ФутболГичунцев Артур

Дубль Фарфана принес победу «Локомотиву» в матче с «Ростовом»

Встреча прошла на домашней арене донского клуба.

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Ростов» в гостевом матче 25-го тура РПЛ – 2:1.

В составе победителей дубль оформил Джефферсон Фарфан. Первый гол он забил на 5-й минуте, а победный мяч перуанец отправил в ворота соперника на 83-й минуте.

Автором единственного гола в составе «Ростова» стал Алексей Ионов. Он отличился с пенальти на 39-й минуте встречи.

ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

Таким образом, «Локомотив» набрал 46 очков и продолжает занимать 2-е место в таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 5 баллов.

Что касается «Ростова», то команда Валерия Карпина, у которой 35 очков, расположилась на 7-й позиции.

В следующем туре действующий чемпион страны 28 апреля примет в родных стенах «Енисей», а донской клуб днем ранее сыграет на выезде с «Ахматом».

«Ростов» – «Локомотив» – 1:2 (1:1)

Голы: Ионов, 39 (пен.) – Фарфан, 5, 83

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Логашов (Плиев, 81), Попов, Гацкан, Зуев, Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 68), Ионов (Сигурдарсон, 82)

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Эдер, 90+2)

Предупреждения: Зайнутдинов, 25; Гацкан, 60; Глебов, 77 – Фарфан, 7; Ал. Миранчук, 20; Гилерме, 90+1

08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
24/04 12:00Футбол
«Хетафе» – самый неожиданный претендент на билет в Лигу чемпионов от ИспанииЗа пять туров до конца сезона четвертое лигочемпионское место в примере занимает «Хетафе». В четверг он принимает соседа по таблице – мадридский «Реал».
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
24/04 17:30Футбол
«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи МоскалеваСудейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.
23/04 22:45Футбол
Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть!Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
24/04 16:45Футбол
Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.
24/04 18:30Хоккей
Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени?
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
24/04 21:00Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в РостовеЮрий Семин после ничьей с ЦСКА перестроил игру команды, сделал несколько изменений в составе и терпением переиграл команду Валерия Карпина.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
Новости
21:24 Футбол ЦСКА одержал победу над «Анжи» и вышел на третье место в РПЛ
21:23 Футбол «Рубин» не смог дома обыграть «Уфу»
21:09 Футбол «МЮ» – «Манчестер Сити». Зинченко выйдет с первых минут
20:54 Футбол Дубль Фарфана принес победу «Локомотиву» в матче с «Ростовом»
20:53 Футбол «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ахматом» благодаря голу с пенальти
20:52 Хоккей Уфимская «Агидель» второй раз подряд выиграла Кубок Женской хоккейной лиги
20:39 Футбол Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью, Мораес не забил пенальти в добавленное время
20:36 Футбол «Тамбов» одержал первую победу под руководством Григоряна
20:19 Футбол ФИФА дисквалифицировала 9 человек, из них 8 - пожизненно
20:10 Футбол «Мордовия» сыграла вничью с «Факелом» в 33-м туре ФНЛ
19:58 Теннис Кудерметова и Воскобоева проиграли в парном разряде турнира в Стамбуле
19:52 ММА Полицейские, избивавшие отца чемпиона по MMA, пройдут психиатрическую экспертизу
19:47 Футбол «Зенит» – «Динамо»: стартовые составы команд
19:42 Хоккей Казахстанская «Сарыарка» выиграла главный трофей ВХЛ – Кубок Петрова
19:30 Теннис Хачанов проиграл Пелье на турнире в Барселоне
19:10 Хоккей Ковальчук начнет матч с Латвией во втором звене
18:55 Хоккей Ярославский «Локо» третий раз в своей истории выиграл Кубок Харламова
18:41 Футбол Пресс-секретарь «Зенита» – о состоянии Кокорина: Ситуация все время ухудшается
18:26 Футбол ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ
18:19 Футбол Андрей Коновалов: Не сказал бы, что «Арсенал» – слабая команда. Это сильный соперник
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика