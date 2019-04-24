Дубль Фарфана принес победу «Локомотиву» в матче с «Ростовом»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Ростов» в гостевом матче 25-го тура РПЛ – 2:1.
В составе победителей дубль оформил Джефферсон Фарфан. Первый гол он забил на 5-й минуте, а победный мяч перуанец отправил в ворота соперника на 83-й минуте.
Автором единственного гола в составе «Ростова» стал Алексей Ионов. Он отличился с пенальти на 39-й минуте встречи.
Таким образом, «Локомотив» набрал 46 очков и продолжает занимать 2-е место в таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 5 баллов.
Что касается «Ростова», то команда Валерия Карпина, у которой 35 очков, расположилась на 7-й позиции.
В следующем туре действующий чемпион страны 28 апреля примет в родных стенах «Енисей», а донской клуб днем ранее сыграет на выезде с «Ахматом».
«Ростов» – «Локомотив» – 1:2 (1:1)
Голы: Ионов, 39 (пен.) – Фарфан, 5, 83
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Логашов (Плиев, 81), Попов, Гацкан, Зуев, Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 68), Ионов (Сигурдарсон, 82)
«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Эдер, 90+2)
Предупреждения: Зайнутдинов, 25; Гацкан, 60; Глебов, 77 – Фарфан, 7; Ал. Миранчук, 20; Гилерме, 90+1