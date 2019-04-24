«Рубин» не смог дома обыграть «Уфу» - Советский спорт
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24 апреля 2019 21:23ФутболАбушкин Руслан

«Рубин» не смог дома обыграть «Уфу»

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 25-го тура РПЛ. Встреча прошла на «Казань Арене» и завершилась со счетом 1:1.

В добавленное к первому тайму время счет в матче открыл полузащитник гостей Ондржей Ванек, который эффектно переправил мяч в ворота соперника пяткой. Казанцы сравняли счет на 72-й минуте усилиями защитника Егора Сорокина.

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Казанцы набрали 31 очко и продолжают занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата. Уфимцы с 22 очками расположились на 14-й строчке.

В следующем туре «Рубин» 29 апреля сыграет в Москве со «Спартаком», а «Уфа» днем ранее на своем поле примет «Урал».

«Рубин» – «Уфа» – 1:1 (0:1)

Голы: Сорокин, 72 – Ванек, 45+2

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