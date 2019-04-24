«Рубин» не смог дома обыграть «Уфу»

В добавленное к первому тайму время счет в матче открыл полузащитник гостей Ондржей Ванек, который эффектно переправил мяч в ворота соперника пяткой. Казанцы сравняли счет на 72-й минуте усилиями защитника Егора Сорокина.
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Казанцы набрали 31 очко и продолжают занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата. Уфимцы с 22 очками расположились на 14-й строчке.
В следующем туре «Рубин» 29 апреля сыграет в Москве со «Спартаком», а «Уфа» днем ранее на своем поле примет «Урал».
«Рубин» – «Уфа» – 1:1 (0:1)
Голы: Сорокин, 72 – Ванек, 45+2
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