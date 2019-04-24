ЦСКА одержал победу над «Анжи» и вышел на третье место в РПЛ

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над «Анжи» в домашнем матче 25-го тура РПЛ – 2:0.
В составе армейцев по голу забили Яка Бийол (13-я минута) и Арнор Сигурдссон (55).
Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко набрали 44 очка и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата. «Анжи», у которого 19 очков, по-прежнему занимает предпоследнюю, 15-ю позицию.
В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде против «Краснодара» (28 апреля), а клуб из Махачкалы днем ранее примет в родных стенах «Ростов».
ЦСКА – «Анжи» – 2:0 (1:0)
Голы: Бийол, 13; Сигурдссон, 55
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Васин, Набабкин, Фернандес, Сигурдссон (Эрнандес, 69), Ахметов (Щенников, 46), Бийол, Обляков, Влашич, Чалов (Бистрович, 84)
«Анжи»: Дюпин, Гапон, Калошин, Удалый, Гиголаев, Кулик, Закиров, Гайдаров (Ондуа, 54), Понсе (Кацаев, 67), Долгов (Агаларов, 78), Ахъядов
Предупреждения: Ахметов, 36 – Гапон, 10; Удалый, 85